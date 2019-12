Come promesso, ieri sera su Fortnite si è tenuto l’atteso evento dedicato a Star Wars: L’Ascesa di Skywalker (non senza qualche ritardo, vista l’enorme affluenza degli utenti). Il Millennium Falcon è atterrato nei pressi di Rapide Rischiose (non prima di aver affrontato diversi caccia TIE): dall’iconica astronave è sceso nientemeno che il regista JJ Abrams che, introdotto da Geoff Keighley (conduttore e creatore dei Game Awards), ha presentato una clip esclusiva del film. Successivamente, Abrams ha lasciato la zona e i giocatori hanno votato il loro colore preferito per le spade laser, che ora sono disponibili nel gioco (sono state aggiunte anche varie sfide a tema Star Wars, con oggetti sbloccabili).

Nella clip proiettata vediamo Finn, Poe e Rey scontrarsi con alcuni Stormtrooper: Rey utilizza la Forza per convincere due di loro a lasciarli passare. Potete vedere il video dell’intero evento qui sopra, mentre qui sotto trovate la clip.

good update imo pic.twitter.com/LgbG0iU4bF — andrew webster (@A_Webster) December 14, 2019