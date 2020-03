The First Order goes to the lighter side in this @usatodaylife exclusive blooper reel from @StarWars #TheRiseofSkywalker, on digital platforms Tuesday. (Domhnall Gleeson is my spirit animal here.) https://t.co/FN4fD1pexq pic.twitter.com/cDlHKtWjAK

— Brian Truitt (@briantruitt) March 10, 2020