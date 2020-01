hanno incrociato i loro destini più e più volte anche se, nella celeberrima serie di Matt Groening, la saga di George Lucas è nota come Cosmic Wars, ma ora che la 20Th Century Fox è stata acquistata dalla Casa di Topolino, i due franchise coesistono su Disney+, la piattaforma streaming della major.

Su YouTube è arrivato un video supercut ufficiale dedicato alle migliori citazioni di Star Wars fatte nei vari episodi dei Simpson disponibili su Disney+.

E, restando in tema, è notizia recentissima che il lancio europeo di Disney+ è stato anticipato: il servizio di streaming, già disponibile negli Stati Uniti e in altri territori, arriverà in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Spagna, Austria e Svizzera il 24 marzo (e non più il 31). Il prezzo sarà di €6.99 al mese/€69.99 all’anno.

Potete trovare il video nella parte superiore della pagina.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams è al cinema dal 18 dicembre 2019.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

