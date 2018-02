Come sapete, nel 2019 a Disneyland (Anaheim, California) e Walt Disney World (Orlando, Florida) aprirà Star Wars: Galaxy’s Edge, espansione dei due parchi in costruzione proprio in questi mesi.

Solo a Orlando, però, aprirà anche un resort a tema Star Wars, che oggi possiamo vedere in alcuni nuovi concept e video diffusi da Disney Parks Blog. “Il resort combinerà il lusso con una completa immersione in una vera storia di Star Wars,” spiega il sito. “Il viaggio nello spazio inizierà quando tutti partiranno per una avventura di più giorni a bordo di un’astronave popolata da personaggi e storie che si svolgeranno intorno a loro durante un viaggio attraverso la galassia. Nel resort, gli ospiti diventano immediatamente cittadini attivi della galassia e possono vestirsi in maniera adatta. Ogni finestra del resort avrà una vista nello spazio. L’opportunità di immergersi distinguerà questo hotel dagli altri Disney resort in giro per il mondo, e sarà collegata anche allo Star Wars: Galaxy Edge di Disney’s Hollywood Studios, permettendo agli ospiti di vivere un’esperienza di Star Wars totale.”

