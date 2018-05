Ininterpreta il droide L3-37. In una recente intervista durante il Graham Norton Show, l’attrice ha rivelato di essersi trovata in difficoltà nel leggere, nelle note di casting relative al suo personaggio, il termine “droide”. Waller-Bridge non conosceva bene Star Wars e non aveva visto i film della saga, anche se aveva presente personaggi come C-3PO e R2-D2. Tuttavia, il termine “droide” le risuonava decisamente poco familiare.

Come raccontato dall’attrice:

Stavo andando al provino e pensavo “Wow, questo personaggio è straordinario, davvero rivoluzionario, mi piace!”. I dialoghi erano fantastici, ma in una nota c’era scritto “droide”. Io mi chiedevo “Cos’è un droide?” Ho scritto “droide” su Google e non è venuto fuori granché se non un po’ di immagini, ma niente che potesse suggerirmi con certezza che il termine indicasse un robot. A quel punto, dal momento che ero già in taxi, mi sono detta “Cavolo, devo proprio sapere cosa diamine è un droide”. Ho chiesto al tassista, ma neanche lui sapeva cosa fosse. Ha anche telefonato alla sua famiglia chiedendo loro “Cos’è un droide?”. Insomma, sono andata al provino dicendomi “Diciamo che è un personaggio umano” perché il più delle volte, ai provini, i personaggi richiesti sono umani”. Dopo il provino mi hanno detto “Molto bene, potresti rifarlo un po’ più alla maniera dei droidi?”. A quel punto ho replicato qualcosa come “Che tipo di droide intendete?”. Uno dei registi allora ha imitato i movimenti dei droidi e ho pensato subito “Allora si tratta di un fottuto robot!” e mi è stato subito chiaro cosa intendessero! E credo inoltre di aver suggerito loro che non servisse affatto che io avessi delle movenze da droide. Alla fine, penso che la cosa abbia funzionato a mio vantaggio!

Potete vedere l’intervista nel video in alto.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola sarà incentrata su un giovane Han e sarà ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film uscirà il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

