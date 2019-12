Mancano pochissimi giorni all’apertura di, l’attrazione in arrivo nei parchi a temainaugurati qualche mese fa a Disneyland ad Anaheim e a Disney World a Orlando. A Orlando la giostra aprirà il 5 dicembre, mentre in California arriverà a gennaio: a quel punto i due parchi saranno finalmente completi.

Rise of the Resistance è una dark ride in cui i visitatori, a bordo di veicoli gommati, vengono arruolati nella Resistenza e decollano su un’astronave per combattere il Primo Ordine: verranno catturati e dovranno fuggire da un incrociatore ritrovandosi nel bel mezzo della battaglia.

Durante il giorno del Ringraziamento la ABC ha trasmesso un nuovo speciale che mostra in cosa consisterà l’attrazione, gli ambienti attraverso i quali si snoderà la coda (una base della Resistenza su Batuu) e gli animatronic che intratterranno i visitatori. Un animatronic, in particolare, è un ufficiale Mon Calamari, ma ci sarà anche BB-8.

Il video è disponibile qui sopra, mentre qui sotto trovate un altro spezzone dedicato alla famiglia di volontari che quest’anno ha vinto la possibilità di provare l’attrazione in anteprima:

LEGGI ANCHE – Prevendite aperte: il nostro evento ad Arcadia Cinema

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams sarà al cinema il 18 dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan.

Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (effetti visivi), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).

Cosa ne pensate? Come al solito potete dire la vostra nello spazio dei commenti in calce all’articolo o sul forum!