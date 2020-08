In Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e in L’Ascesa di Skywalker appaiono molte astronavi celebri della saga di. Tuttavia ce ne sono anche di nuove nel corso dei tre film. Per questo il canale You Tube Star Wars Kids ha realizzato un video in cui ha elencato tutte le astronavi presenti nell’ultima trilogia di Guerre Stellari.

Potete vedere il suggestivo video nella parte superiore della pagina.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, gli altri film della saga e le varie serie animate di Star Wars sono disponibili su Disney+, la piattaforma streaming della Disney.

Nel cast del film abbiamo ritrovato Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Il lungometraggio è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 18 dicembre e ha incassato, a livello globale, 1.074 milioni di dollari.

Cosa ne pensate di questo video incentrato sulle astronavi presenti nell’ultima trilogia di Guerre Stellari? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: YouTube