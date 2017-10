Star Wars: Gli Ultimi Jedi, online una nuova featurette con Rian Johnson e Carrie Fisher

Quando ho letto lo script de Il Risveglio della Forza mi sono detto “Mi sembra di conoscere questi personaggi a partire da subito”. E adesso li mettiamo in vero e proprio “tritacarne narrativo”. […] Per buona parte del film, non saranno circondati dai loro amici. Dovranno cavarsela da soli, affrontare qualunque cosa si porrà sul loro cammino, e non avranno al loro fianco qualcuno che possa tirarli immediatamente fuori dai guai.

Mancano meno di due mesi all’uscita nelle sale di. In una delle sue ultime interviste,ha avuto modo di parlare del viaggio dei protagonisti dei nuovi film, iniziato condi. Come confermato dal regista, Rey, Finn e Poe prenderanno strade diverse nel corso dell’avventura, e si separeranno per affrontare delle vere e proprie epopee delle quali saranno protagonisti assoluti:

Sulla storyline del Generale Leia, il regista non ha saputo trattenere una forte emozione, per via della tragica scomparsa di Carrie Fisher:

Rivedere quelle scene in un contesto nuovo come il presente, nel quale lei non c’è più, è qualcosa di emotivamente molto forte. Penso che, nei prossimi mesi, ricordare Leia un’ultima volta, insieme ai fan, sarà qualcosa di molto intenso. Penso sarà qualcosa di triste e di gioioso allo stesso tempo, perché nei panni del Generale Leia lei è imbattibile, e di questo sono certamente felice.

Qui di seguito, Mark Hamill in una nuova foto dal film. In alto, potete vedere la featurette con Rian Johnson e Carrie Fisher.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

