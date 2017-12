Attenzione: la notizia che segue contiene spoiler su Gli Ultimi Jedi

Nei giorni scorsi, i talent di Star Wars: Gli Ultimi Jedi sono stati impegnati nel press tour europeo della pellicola in quel di Londra. Press tour che, ovviamente, prevedeva anche la partecipazione dei medesimi in alcuni programmi televisivi inglesi. Durante il programma della ITV This Morning, Holly Willoughby – co-conduttrice della trasmissione – ha intervistato via satellite John Boyega (che presumibilmente si trovava sempre nella capitale inglese nel medesimo hotel che ha ospitato il junket) e durante la chiacchierata si è fatta scappare uno spoiler abbastanza pesante sulla pellicola. Lasciando spiazzato e a bocca aperta Boyega che ha poi tentato di “sistemare la falla”.

Trovate tutto nel video qua sopra.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

