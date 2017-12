Due anni di attesa, ore e ore di coda fuori dal cinema, e poi la proiezione diparte senz’audio.

È successo nel cinema AMC Burbank 16, in California, dove il pubblico della proiezione in anteprima serale del film si è riversato nella lobby del cinema e ha sfogato la sua ira sui malcapitati impiegati quando i tecnici sono stati impossibilitati a far ripartire il film. I fan hanno iniziato a urlare lamentele chiedendo di far riiniziare la pellicola. “La AMC ha proposto delle alternative,” spiega su Twitter uno dei presenti. “Potevamo spostarci in un’altra sala, che però era IMAX, oppure tornare in un altro cinema AMC il giorno dopo a seconda della disponibilità”. Gli spettatori non hanno trovato soddisfacenti le proposte, e hanno iniziato a protestare ancora più forte, tanto che il cinema è stato costretto a chiamare la polizia per sedare la folla inferocita.

Cosa ne pensate? Voi come avreste reagito?

Star Wars at AMC Burbank had no sound. pic.twitter.com/aOxkvYJ3Hk — Isaias Rodriguez (@ISA1AS3000) December 15, 2017

UPDATE: Police are about to enter Theater 5 at the AMC 16's for an 'uprising' — myBurbank News (@myBurbankNEWS) December 15, 2017

