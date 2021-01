Anche se i parchi a tema stanno affrontando, così come altri settori, un momento molto delicato per colpa della pandemia di nuovo Coronavirus, il nuovo video dici permette, quantomeno, di curiosare un po’ nel dietro le quinte della popolare area di Disneyland.

Il filmato, che trovate nella parte superiore della pagina, non mostra nulla d’inedito. E, più che altro, un excursus sulla creazione di Star Wars: Galaxy’s Edge fatto in compagnia di Doug Chiang (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA) della Lucasfilm del Walt Disney Imagineer Scott Trowbridge.

Qualche giorno fa, grazie Star Wars: The High Republic, l’iniziativa editoriale multimediale targata, naturalmente, Lucasfilm abbiamo appreso che è stata diffusa una nuova timeline ufficiale per tutti i progetti collegati alla popolare epopea che raccoglie e rinomina le Trilogie, i film antologici e le serie TV. Possiamo quindi “dimenticare” la maniera standard con la quale abbiamo conosciuto le nove pellicole di Guerre Stellari: Trilogia Prequel, Trilogia Classica e Trilogia Sequel.

Ora tutto parte proprio dall’era “High Republic” per concludersi con “Rise of the First Order”, l’ascesa del Primo Ordine. In mezzo troviamo “Fall of the Jedi” (la caduta dei Jedi), “Reign of the Empire” (il dominio dell’Impero), “Age of Rebellion” (l’era della Ribellione) e “The New Republic” (la Nuova Repubblica).

Potete ammirare il grafico con la nuova timeline in questo articolo.

Il ritorno al cinema di Guerre Stellari avverrà con Star Wars: Rogue Squadron, previsto per il dicembre del 2023. La pellicola verrà diretta dalla regista di Wonder Woman, e relativo seguito, Patty Jenkins: non sarà un adattamento letterale di un videogame o di un fumetto di Rogue Squadron, ma, chiaramente, si tratterà di una storia originale fortemente influenzata da questi materiali.

