Cinquantanovesimo episodio di BadTaste News Q&A, la rubrica in streaming su YouTube in cui parliamo dei temi e delle notizie più importanti della settimana dal mondo del cinema e non solo: questa settimana commentiamo l’ addio di Steven Spielberg alla regia di Indiana Jones 5 e il cambio alla guida di The Walt Disney Company, con Bob Chapek nuovo CEO e Bob Iger chairman fino allo scadere del suo contratto nel 2021 . Ma discutiamo anche della situazione dei cinema italiani, paralizzati (come tante altre attività) dall’emergenza Coronavirus, e citiamo l’ offerta di pre-lancio di Disney+ che tiene banco anche sul nostro sito fino al 23 marzo

In video, Andrea Francesco Berni, Mirko D’Alessio e Andrea Bedeschi.

STEVEN SPIELBERG LASCIA INDIANA JONES 5 – IL PODCAST

Vi ricordiamo che Disney+ sarà disponibile in Italia a partire dal 24 marzo.

Fino al 23 marzo, i fan potranno abbonarsi alla piattaforma con forte sconto. Si tratta di un’offerta pre-lancio che equivale a circa 5 euro al mese e che sarà disponibile solo fino al 23 marzo. Durante questo mese sarà possibile pre-abbonarsi alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 59.99 euro, con uno sconto del 16% sul prezzo annuale di listino di 69.99 euro e del 30% sul prezzo mensile di listino di 6.99 euro.

