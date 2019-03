Online è approdato il primo trailer di, il nuovo progetto scritto e diretto da(Born to Be Blue) con protagonisti

Il lungometraggio è basato sulla vera storia della rapina alla Sveriges Kredit Bank di Stoccolma avvenuta nel 1973, un avvenimento che catturò l’attenzione del mondo. I rapinatori presero in ostaggio 4 persone per ben 131. In seguito al loro rilascio dopo quasi 6 giorni di prigionia, i sequestrati vennero sottoposti ad un consulto psicologico che fece luce su una patologia che da lì in poi prese il nome di Sindrome di Stoccolma.

La pellicola segue Lars Nystrom (Hawke), un rapinatore che entra nella Banca centrale di Stoccolma per rapinarla. Prende poi degli ostaggi per poter far scarcerare il suo amico Gunnar (Mark Strong). Tra questi ostaggi c’è anche Bianca (Rapace), moglie e madre di due figli. I negoziati con i detective tuttavia subiscono una botta di arresto quando (su richiesta del Primo Ministro) la polizia si rifiuta di far fuggire Lars con gli ostaggi. Man mano che il tempo passa e le ore diventano giorni l’uomo si alterna tra la minaccia degli ostaggi e il loro confort, tanto che questi ultimi sviluppano un rapporto complesso con il loro rapitore. Bianca in particolare instaura un forte legame con Lars, stimolata dalla sua natura premurosa.

Il film arriverà nelle sale americane il 14 aprile. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

FONTE: Collider