Netflix ha diffuso online due nuove featurette, una in lingua originale e una sottotitolata, di, il film di Noah Baumbach presentato alla 76esima edizione del Festival di Venezia (in originale).

In questi giorni Baumbach è passato per Roma come parte di un tour di presentazione del film ai giurati dell’Academy di ogni singolo paese, i quali lo vedranno in proiezioni a loro dedicate. Abbiamo avuto la possibilità di intervistarlo in una roundtable che potete trovare a questo link.

Potete trovare il contributo in lingua originale in alto, quello sottotitolato qua sotto.

Nella featurette a seguire Noah Baumbach e il cast di Storia di un matrimonio raccontano com’è stato lavorare insieme per descrivere l’amore e la famiglia attraverso la separazione. Un lavoro corale che ha visto tutti gli attori coinvolti nello sviluppo dei personaggi. Adam Driver e Scarlett Johansson sono incredibili nel portare sullo schermo una giovane coppia che attraversa difficoltà all’apparenza insormontabili. Laura Dern e Ray Liotta sono invece gli avvocati che li aiuteranno nel complicato percorso della separazione.

Storia di un matrimonio è disponibile a partire da oggi su Netflix.