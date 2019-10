Ellen ha presentato il nuovo trailer di, il film di Noah Baumbach presentato alla 76esima edizione del Festival di Venezia (in originale).

Il film è descritto come il ritratto intenso della fine di un matrimonio e di una famiglia diretto dal regista candidato all’Oscar Noah Baumbach.

Nel cast troviamo Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda e Ray Liotta.

Potete vedere il nuovo trailer di Storia di un matrimonio qui in alto. A seguire, invece, il nuovo poster:

Rivedremo prossimamente Scarlett Johansson anche in Jojo Rabbit di Taika Waititi e Black Widow, il film Marvel in solitaria dedicato a Vedova Nera atteso per fine aprile 2020. Adam Driver, invece, sarà nei cinema a fine anno in Star Wars: l’Ascesa di Skywalker.