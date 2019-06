La 20th Century Fox ha diffuso in rete un nuovo trailer di, la nuova commedia d’azione diretta da Michael Dowse con protagonisti Dave Bautista e Kumail Nanjiani.

Il film, diretto da Michael Dowse (Goon), ha per protagonista Dave Bautista che veste i panni di Vic Manning, un poliziotto che non può guidare a causa di un’operazione laser all’occhio. Stu (Kumail Nanjiani) è un autista di Uber che accompagna Vik per una tratta prima di trovarsi invischiato, assieme al poliziotto, in una caccia all’assassino per tutta Los Angeles.

Nel cast anche Iko Uwais, Natalie Morales, Betty Gilpin, Jimmy Tatro, Mira Sorvino e Karen Gillan.

L’uscita è prevista per il 12 luglio negli USA. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.