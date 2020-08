È da oggi disponibile il trailer di, il nuovo documentario deglinarrato da Fast & Furious ) e basato sull’omonimo best-seller del 2015, che racconta le storie delle stuntwomen di Hollywood.

Dagli albori ai blockbuster più di successo di oggi, il film – diretto da April Wright – racconterà la vita di queste donne, protagoniste di alcune delle sequenze d’azione più iconiche di Hollywood.

Il team produttivo ha dichiarato a Deadline quanto segue:

Queste inaspettate eroine fanno parte della generazione di stuntwomen che ha rischiato la propria vita di fronte alla macchina da presa, mentre dietro le quinte lottava per avere uguali diritti degli stuntmen, combattendo ogni giorno tra sessimo e molestie, tornando a combattere dopo ogni ferita, dopo ogni lotta.

Il documentario vede anche la partecipazione di Ben Mankiewicz, storico del cinema, che guiderà Michelle Rodriguez e altre controfigure attraverso un percorso fatto di scene da film risalenti al cinema delle origini, in cui molte attrici eseguivano i loro stunt da sole, e contiene interviste a registi come Paul Verhoeven, Paul Feig e Anne Fletcher che raccontano quanto gli stunt siano importanti nei loro film.

Tra i molti volti e le tante protagoniste, in questo docu-film vedremo le storie di: Julie Ann Johnson (Charlie’s Angels), Jeannie Epper (Wonder Woman), Debbie Evans (Fast and the Furious), Donna Evans (Total Recall), Amy Johnston (Suicide Squad), Alyma Dorsey (Captain Marvel), Heidi Moneymaker (Captain America: Civil War), Keisha Tucker (Black Panther), Jessie Graff (Wonder Woman), Angela Meryl (Skyfall), Cheryl Lewis (Luke Cage) e molte altre.

Cosa ne pensate del trailer? Vi incuriosice il progetto? Fatecelo sapere nei commenti!