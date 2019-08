Esce oggi nei cinema italiani, il film diretto da Wim Wenders e interpretato da James McAvoy, Alicia Vikander, Celyn Jones, Alexander Siddig.

James si innamora poco prima di partire per una missione di lavoro in Somalia. L’amata decolla per il Mar Glaciale Artico. Lui, giunto in Africa, viene rapito dai jihadisti. L’amore si rivela per entrambi l’unica via per sopravvivere.