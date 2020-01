È la settimana che conduce al Super Bowl LIV, e quindi continuano ad arrivare online nuovi spot tv più o meno creativi e più o meno affollati di star che verranno poi trasmessi durante la partita negli Stati Uniti: ora è il turno di Audi, con che è riuscita a far cantare “Let it Go” a Maisie Williams.

È l’undicesima volta che Audi partecipa al Super Bowl: nello spot, che potete vedere qui sopra, la giovane attrice di Game of Thrones – Il Trono di Spade si trova in mezzo al traffico e viene bombardata da messaggi allarmisti sui cambiamenti climatici. Decide di non perdere la calma – dopotutto sta guidando un’auto a zero emissioni – e inverte la marcia, cantando “Let it Go”, la canzone di Frozen – il Regno di Ghiaccio vincitrice di un Oscar.

Lo spot è stato ideato dall’agenzia 72andSunny Amsterdam ed è stato diretto dal regista di video e di spot François Rousselet, la canzone è stata registrata agli Abbey Road Studios di Londra.

“La serata più prestigiosa del campionato di football americano, nonché uno degli ultimi eventi televisivi trasmessi in diretta a livello globale, è il momento ideale per condividere con un pubblico mondiale il nostro percorso strategico verso una mobilità premium sostenibile”, ha dichiarato ufficialmente Sven Schuwirth, Responsabile della divisione Digital Business e Customer Experience di Audi. “Maisie Williams è la perfetta ambasciatrice della tendenza sempre più radicata tra i consumatori nel ricercare e sostenere alternative di trasporto all’insegna di una maggiore sostenibilità. Nella veste d’innovatrice creativa, la Williams incarna alla perfezione i desideri di milioni di persone che intendono passare a un futuro elettrico”.

“Creare un futuro sostenibile e vivibile per le prossime generazioni è la sfida più importante da affrontare a livello mondiale. Sono orgogliosa di condividere la visione di Audi per una mobilità sostenibile nell’ambito di questa campagna globale del Marchio”, ha affermato l’attrice britannica.

