Come promesso, Zack Snyder ha partecipato questa sera alla Justice Con e ha mostrato un brevissimo estratto dalla sua Snyder Cut diin cui Superman indossa il costume nero!

Ecco la clip:

'Zack Snyder's Justice League' shows first footage of Superman wearing his black suit 😱 #JusticeConpic.twitter.com/sy00EbT1IB — Fandom (@getFANDOM) July 25, 2020

La clip in realtà era stata già mostrata dopo l’uscita del film ma con una differenza sostanziale: all’epoca il costume era quello classico. Snyder ha spiegato che nonostante le sue richieste insistenti, la Warner Bros. si oppose all’idea mostrare Superman con un costume nero, così per la sua versione ha deciso di riprendere la situazione in mano e colorarlo in digitale esattamente come ha sempre voluto (ha spiegato comunque che sta ancora lavorando a ogni aspetto della post-produzione).

Durante la conferenza virtuale al regista è stato chiesto se userà anche del materiale girato da Joss Whedon. La sua risposta?

Preferirei distruggere il film piuttosto che usare una singola inquadratura non girata da me. È la pura verità, caz*o. Preferirei far saltare tutto in aria.

Il regista ha poi confermato che il film (o la serie) sarà effettivamente a colori (“del mio colore”!), ma ha spiegato di aver deciso di diffondere materiale promozionale in bianco e nero dopo aver visto alcuni spot del Justice League arrivato al cinema (con una saturazione estremamente carica).

Al DC Fandome del 22 agosto, inoltre, arriveranno tante sorprese: un teaser, la conferma del nome ufficiale e soprattutto l’annuncio finale sulla decisione di rendere la Snyder Cut una serie o un film:

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

