“Sono dell’idea che il film che io e Tim avremmo realizzato, nella vostra immaginazione, è già più potente di tutti gli altri Superman fatti. Non è servito girarlo per sapere con certezza come sarebbe stato. Quello è il vero Superman, quello è l’unico film. Anche se non l’avete mai visto, quello è Superman.”

Così, qualche mese fa al Toronto International Film Festival, si è espresso Nicolas Cage circa Superman Lives, il cinecomic sull’Uomo d’Acciaio che Tim Burton non è mai riuscito a dirigere.

Ora DeadCentral ci propone un test footage inedito del costume che l’attore avrebbe indossato nella pellicola.

Lo trovate qua sopra.