Nella pellicola Firth e Tucci vestono i panni di Sam e Tusker, una coppia che sta insieme da 20 anni che si sta godendo una lunga vacanza in camper che tocca molte parti dell’Inghilterra tra feste e cene a sorpresa tra amici. Tuttavia le cose si complicheranno quando la salute di Tusker, affetto da demenza diagnosticata due anni prima, si complica. Durante il viaggio i due uomini dovranno capire come preservare la loro relazione mentre tutto il resto delle cose si sgretola.

Presentato in anteprima al San Sebastian Film Festival il film approderà nelle sale il 27 novembre. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Di recente abbiamo visto Stanley Tucci in progetti come The Silence, Nomis, A Private War, Paziente Zero, Show Dogs – Entriamo in scena, Submission, The Children Act – Il verdetto, Transformers – L’ultimo cavaliere e prossimamente apparirà anche in The King’s Man – Le origini.

Firth è invece apparso negli ultimi anni in film come Il giardino segreto, 1917, Il ritorno di Mary Poppins, Kursk, Mamma Mia! Ci risiamo, The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde, Il mistero di Donald C. e in Kingsman: Il cerchio d’oro

