Presentato al Festival di Cannes – il nuovo film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie – è arrivato oggi nei cinema italiani.

Ieri sera, come sapete, abbiamo partecipato alla speciale anteprima al Cinema Arcadia di Melzo. Prima della proiezione abbiamo mostrato in esclusiva agli spettatori un momento in esclusiva tratto dalla nostra intervista a Quentin Tarantino.

Ve lo proponiamo qui in alto con i sottotitoli in italiani: abbiamo chiesto al regista dell’importanza di fruire di un film come C’era una volta a… Hollywood sul grande schermo.

Questa la sinossi:

DiCaprio interpreta Rick Dalton, un attore che ha avuto successo con una serie western e vuole debuttare al cinema nella Hollywood del 1969. Pitt è la sua spalla Cliff Booth, che fa anche la controfigura e lo stuntman e ha lo stesso obiettivo di Dalton. L’orribile omicidio di Sharon Tate (vicina di casa di Rick nel film, interpretata da Margot Robbie) e di quattro suoi amici per mano dei seguaci di Charles Manson fa da sfondo alle vicende dei due.

Nel cast anche Al Pacino (l’agente del personaggio di DiCaprio) Damian Lewis (l’attore Steve McQueen), Dakota Fanning (Squeaky Fromme, membro della “famiglia” Manson che cercò di uccidere il presidente Gerald Ford), Nicholas Hammond (regista Sam Wanamaker), Emile Hirsch (l’hair stylist Jay Sebring, una delle vittime degli omicidi Tate), Luke Perry (Scott Lancer), Clifton Collins Jr. (Ernesto The Mexican Vaquero) e Keith Jefferson (il Pirata di Terra Keith), Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Tim Roth, Kurt Russell e Michael Madsen.

Con un budget di un centinaio di milioni di dollari, il film è stato girato in California approfittando di un tax credit sulla produzione di ben 18 milioni di dollari. Secondo l’accordo Tarantino avrà il final cut e una porzione degli incassi vivi.

Come produttori figureranno David Heyman (Harry Potter e Animali Fantastici), Tarantino e Shannon McIntosh, mentre Georgia Kacandes sarà produttrice esecutiva.

C’era una volta a… Hollywood è arrivato in Italia il 18 settembre.