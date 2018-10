piacciono tantissimo i cammeo.

Piacciono così tanto da non limitarsi a partecipare a quelli dei film dei Marvel Studios o delle pellicole Marvel della Sony e della Fox.

Nella parte superiore di questa pagina potete infatti trovare la comparsata fatta dal leggendario Lee (via HH) in Teen Titans GO! to the Movies, lungometraggio animato basato sulla nota serie Warner/DC in onda su Cartoon Network (e su Boing in Italia).

Oltre agli storici doppiatori della serie originale, ovvero Greg Cipes (Beast Boy), Scott Menville (Robin), Khary Payton (Cyborg), Tara Strong (Corvina) e Hynden Walch (Stella Rubina), il cast vocale vanterà anche Will Arnett (LEGO Batman – Il Film), Kristen Bell (Frozen – Il regno di Ghiaccio) e Nicolas Cage (Superman).

Il film, diretto da Aaron Horvath e Peter Rida Michail, è arrivato nelle nostre sale lo scorso 6 settembre.