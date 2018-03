Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Warner Bros. ha pubblicato online il primo spot di, lungometraggio animato basato sulla nota serie Warner/DC in onda su Cartoon Network (e su Boing in Italia).

Oltre agli storici doppiatori della serie originale, ovvero Greg Cipes (Beast Boy), Scott Menville (Robin), Khary Payton (Cyborg), Tara Strong (Corvina) e Hynden Walch (Stella Rubina), il cast vocale vanterà anche Will Arnett (LEGO Batman – Il Film), Kristen Bell (Frozen – Il regno di Ghiaccio) e Nicolas Cage (Superman).

Il film, diretto da Aaron Horvath e Peter Rida Michail, arriverà nelle sale americane il 27 luglio, in Italia dal 6 settembre.

Potete vedere lo spot nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi del film nei cinema dal 6 settembre:

Ai Teens sembra che tutti i più grandi supereroi abbiano un loro film – tutti tranne i Teen Titans! Ma il leader Robin è intenzionato a risolvere la situazione in modo da essere considerati come delle star anziché degli aiutanti. Se solo potessero farsi notare dal miglior regista di Hollywood. Con alcune idee stravaganti e una canzone nel cuore, i Teen Titans si dirigono verso Tinsel Town, certi di riuscire a realizzare il loro sogno. Ma quando il gruppo viene ingannato da un Super-Cattivo e dal suo diabolico piano per conquistare la Terra, le cose si mettono davvero male. La loro amicizia e il loro spirito di combattimento vengono meno, il loro stesso destino è messo in gioco!