Ieri sera ad Arcadia Cinema, come promesso, abbiamo partecipato alla grande proiezione evento dinella gigantesca Sala Energia, dove il film di Christopher Nolan è stato proiettato in pellicola 70mm (sarà disponibile in questo formato, anche in lingua originale, per molto tempo). Arcadia Cinema, lo sapete, è nostro media partner e ieri ha registrato l’incasso più alto d’italia per la pellicola: in effetti già dalle 10.30 del mattino il pubblico era piuttosto numeroso (ovviamente nel totale rispetto delle misure di sicurezza), fino ad arrivare alla vivace proiezione delle 21.

Per l’occasione abbiamo scelto di celebrare il ritorno al cinema assieme a Francesco Alò, che ha registrato una breve introduzione al film (disponibile qui sopra) e ha partecipato a una diretta su Facebook (che trovate qui sotto). Nei prossimi giorni vi proporremo anche la sua videorecensione, nel frattempo vi ricordiamo che abbiamo già pubblicato una recensione e uno speciale:

Tenet ad Arcadia Cinema in 70mm con Francesco Alò! Pubblicato da BadTaste.it su Mercoledì 26 agosto 2020

Tenet: la trama del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di Tenet include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è stato scritto e diretto da Nolan ed è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm. Emma Thomas e Nolan sono produttori con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson. Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito al cinema dalla Warner Bros. Pictures in Italia il 26 agosto.