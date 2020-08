La Warner Bros. ha pubblicato in rete il trailer finale italiano di, l’attesissimo film diretto da Christopher Nolan in arrivo nelle nostre sale questa settimana, precisamente il 26 agosto.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Vi ricordiamo che noi di BadTaste.it celebreremo l’uscita di Tenet ad Arcadia Cinema di Melzo, che proporrà il film nel formato in cui è stato girato, e cioè in pellicola 70mm Large Format, nella gigantesca Sala Energia.

(seleziona 26/8 alle ore 10:30 o 21:00 in Sala Energia)

Tenet: la trama del film di Christopher Nolan

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.