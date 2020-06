Hamilton ha diffuso oggi uno spot diincentrato prevalentemente sull’orologio ufficiale del film di, un oggetto di scena che a quanto pare ha “un ruolo chiave” e che è stato ideato appositamente per le riprese, come rivela la stessa marca insieme a dettagli aggiuntivi.

“Nel film,” spiega Hamilton, “il protagonista si affida a un orologio personalizzato che abbiamo creato lui. Si tratta di un modello che include sia il quadrante tradizionale che un display digitale con un conto alla rovescia che fa apparire i numeri in rosso o in blu. Ogni colore rappresenta una specifica funzione utilizzata dai protagonisti nella loro contro il tempo per prevenire la Terza Guerra Mondiale in questo thriller di spionaggio in arrivo al cinema.”

Ulteriori dettagli vengono svelati sul sito ufficiale, dove tra 41 giorni (il 28 luglio) inizierà una sorta di caccia al tesoro:

La nostra partnership più recente con Hollywood – che è anche la più grande – ha comportato un’importante collaborazione tra il nostro team di design e il team di scenografi del film TENET di Christopher Nolan, presto al cinema. Le discussioni iniziali hanno rivelato che il film avrebbe avuto bisogno di un orologio con caratteristiche attualmente non presenti in un orologio Hamilton. Abbiamo accettato la sfida e ci siamo impegnati a fondere creatività e maestria per produrre questo oggetto di scena che ha un ruolo chiave nella trama. Il processo è durato un anno e mezzo e ha incluso lo sviluppo tecnico, i test e la produzione nel laboratorio svizzero di Swatch Group dove i nostri ingegneri hanno trovato un modo per combinare la tecnologia necessaria con il display sul quadrante del nostro Khaki Navy BeLOWZERO. Per andare incontro alle esigenze delle riprese, abbiamo prodotto decine di copie dell’orologio e gli orologiai Hamilton sono stati sul set per offrire supporto con le funzioni uniche dell’orologio.

Ovviamente per celebrare la cosa è stata realizzata un’edizione limitata dell’orologio originale che sarà disponibile in 888 copie, un numero palindromo come il titolo del film…

La sinossi di Tenet:

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”. Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.

Il cast di “Tenet“ include anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Scritto e diretto da Nolan, il film è stato realizzato con un mix di IMAX® e pellicola in 70mm ed è prodotto da Emma Thomas e Nolan con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte include il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson.

Girato in sette nazioni differenti, il film verrà distribuito prossimamente al cinema dalla Warner Bros. Pictures, in particolare il 31 luglio negli Stati Uniti e in diversi altri paesi.