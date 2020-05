Come promesso, la Warner Bros Pictures ha diffuso oggi il nuovo trailer dianche in italiano, il kolossal di Christopher Nolan da luglio nei cinema statunitensi.

La scorsa notte sono andati in onda negli Stati Uniti una serie di spot televisivi privi di data d’uscita e in effetti il trailer non mostra alcuna data.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale:

Il cast internazionale coinvolto è formato da John David Washington al fianco di Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Tenet è prodotto da Emma Thomas e Christopher Nolan, con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo. Il team creativo di Nolan che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore Ludwig Göransson.

L’ultimo film del regista inglese, Dunkirk, ha avuto un budget compreso fra i 100 e i 150 milioni di dollari e un incasso in tutto il mondo di 526,9 milioni di dollari.

Tenet segue una storia di spionaggio internazionale. Nolan ha scritto e diretto il film usando un misto di IMAX® e pellicola 70mm per dare vita alla storia sul grande schermo.

Cosa ne pensate del nuovo trailer di Tenet ? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti!