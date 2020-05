“Qualcuno li sta fabbricando nel futuro“.

Esquire ha pubblicato in esclusiva un nuovo spot televisivo di Tenet, l’ambiziosissimo film di Christopher Nolan, con alcune scene inedite dalla pellicola.

Il giornale, ricordiamo, ha dedicato la copertina al protagonista John David Washington chiedendogli tra l’altro di rispondere alle teorie dei fan, una su tutte: Tenet è un sequel segreto di Inception?

La sinossi di Tenet:

John David Washington è il nuovo protagonista dell’originale sci-fi d’azione di Christopher Nolan, “Tenet”.

Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma inversione.