In una clip tratta dal documentario T2: Reprogramming the Terminator,edhanno avuto modo di ricordare il periodo del casting di, uscito nel 1991. Entrambi hanno raccontato che la ricerca dell’attore per il ruolo di John Connor (interpretato – nel film – proprio da Furlong) è stato un processo relativamente lungo, durante il quale Furlong ha seriamene rischiato di essere scartato dalla lista di candidati più papabili.

Come raccontato da Cameron:

E, come raccontato da Furlong:

Ero in un posto chiamato Pasadena Boys Club. Lei è arrivata e mi ha detto “Verresti a un provino per un film? Non posso dirti quale ma prenditi il mio numero e chiamami”. Durante il primo provino non avevo uno script, dovevo essenzialmente urlare contro Mali che in quel caso interpretava mia madre. Il secondo provino non funzionò molto. James Cameron mi disse che non ero andato granché bene. Ma lei venne a casa e mi disse che Cameron mi aveva quasi scartato, ma che avrei tuttavia avuto un’altra occasione. Io presi tutto molto seriamente e, dopo l’ultimo provino, Jim [Cameron] mi disse “Non dirlo a nessuno, ma hai avuto il ruolo”. Fu qualcosa di fantastico.