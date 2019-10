La, che si occupa della distribuzione americana di(nei mercati internazionali arriverà con la 20Th Century Fox), ha diffuso online quattro featurette dedicati ai personaggi del film.

Nella parte superiore della pagina trovate quella sul T-800 di Arnold Schwarzenegger, mentre, a seguire, quelle per Sarah Connor (Linda Hamilton), REV-9 (Gabriel Luna) e Grace (Mackenzie Davis).

Il lungometraggio, in uscita il 31 dicembre nei cinema dello stivale, è diretto da Tim Miller (Deadpool) e prodotto da James Cameron e si pone come effettivo seguito di Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio e che gli eventi degli altri film usciti dopo la seconda pellicola della saga diretta da Cameron (Terminator 3 – Le Macchine Ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genisys) non verranno presi in considerazione.

Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger figurano nel cast. La pellicola, ricordiamo, si pone come vero e proprio sequel dei prime due, leggendari episodi della saga.

David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che hanno lavorato a stretto contatto Ellison e Cameron, figurano tra gli sceneggiatori.

