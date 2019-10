Il nuovo trailer esteso di, al momento, è disponibile solo in lingua originale, ma riesce comunque a dare un quadro più chiaro della trama e del ruolo di Dani.

Potete vederlo nella parte superiore di questa pagina!

Il film diretto da Tim Miller (Deadpool), prodotto da James Cameron (Terminator 1&2, True Lies, Avatar) e interpretato da Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton in arrivo il 31 ottobre nei cinema dello stivale si pone come effettivo seguito di Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio e che gli eventi degli altri film usciti dopo la seconda pellicola della saga diretta da Cameron (Terminator 3 – Le Macchine Ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genisys) non verranno presi in considerazione.

Terminator, Arnold Schwarzenegger nel gameplay trailer di Mortal Kombat 11

Ieri è approdato online lo speciale trailer dedicato al nuovo DLC di Mortal Kombat 11 e, nello speciale, al T-800 del leggendario ex-Governator.

Il crossover con il celebre picchiaduro arriva a seguito di altri illustri volti famosi del grande schermo come Freddy Krueger (Nightmare), Jason Voorhees (Venerdì 13), Leatherface (Non aprite quella porta) e il Predator del film omonimo.

Potete vedere il filmato in questa pagina!

Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger figurano nel cast. La pellicola, ricordiamo, si pone come vero e proprio sequel dei prime due, leggendari episodi della saga.

David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che hanno lavorato a stretto contatto Ellison e Cameron, figurano tra gli sceneggiatori.

