A sorpresa, la 20Th Century Fox ha diffuso online il nuovo trailer ufficiale sottotitolato in italiano di, pellicola in uscita questo autunno.

Diretto da Tim Miller (Deadpool) e prodotto da James Cameron, il film si pone come vero e proprio sequel dei primi due episodi diretti da Cameron.

Potete vederlo qua sopra!

Vi ricordiamo che il film sarà Rated-R in America e della questione abbiamo discusso, tempo fa, con lo stesso Tim Miller sul set ungherese del film.

Parlami di questa esperienza rispetto a quella di Deadpool. Per quel film, per tutta una serie di ragioni compreso il rating, non avevi a disposizione un budget gigantesco, ma qua mi pare che si viaggi su altri binari.

Tim Miller: Sai, a prescindere dalla cifra, il budget è sempre un “problema”. Se hai un budget più grande è perché è il film stesso ad avere “più fame”. Qua, ad esempio, gli effetti speciali sono molti di più che in Deadpool anche perché in questo film abbiamo davvero tantissima azione. In più è un film “grosso” e lungo, forse, al momento, anche più di quello che dovrebbe essere. Same shit, different day. È la stessa merda, in un altro giorno. Quando facevamo Deadpool lottavamo per mantenere tutto dentro una data scatola e con questo film avviene la stesa cosa. Ma la scatola è più grande, per così dire. Visto che citavi il rating, io, come molti dei fan di Terminator, amo quelle pellicole per quello che sono: delle storie sfrenate, nei limiti del possibile. Ma la decisione sul rating non è ancora stata presa. Cosa che peraltro non spetta neanche direttamente a me, ma ti prometto che mi batterò per avere la miglior versione possibile di questo film. E penso ci sia una maniera per farlo [mi fa l’occhiolino, ndr]

E com’è girare – ad esempio – due versioni della medesima scena per trovarsi pronti a qualsiasi decisione sul suddetto rating?

TM: Sai, immagino che abbiate già parlato con Linda e lei è un’attrice portata più naturalmente a una performance Rated-R. Non ha alcun timore di sganciare delle Bombe F*. Non ho neanche bisogno di chiedere: è una cosa che accade naturalmente! E vale anche per Natalia e McKenzie. Anche se sono donne molto raffinate, hanno un lato da marinaio che viene a galla ogni tanto. In termini di effettistica le differenze fra la versione PG-13 e quella Rated-R è proprio una questione di… effetti speciali. Se qualcuno si becca una coltellata, vediamo la lama che esce dall’altro lato? Quanto sangue c’è? Anche se Deadpool è stato etichettato così per una qualche data ragione, ti posso assicurare che non sono un fan della violenza gratuita. Non voglio avere gente affettata in due davanti alla macchina da presa, è una roba che non mi appartiene. Anche perché un film che si basa tutto sulla violenza alla lunga stufa. Certo, può piacere a qualcuno, ma si tratterebbe comunque di una percentuale ristretta del pubblico, alienerebbe la fetta più grande. È il motivo per cui, ad esempio, al tempo ho tagliato via una scena da Deadpool. Anche se io pensavo fosse una scena cool, potevo figurarmi chiaramente nella mia testa il pubblico che si girava dall’altra parte perché “Oh, questo è davvero troppo!”. Diciamo che la differenza principale risiede nel livello di realismo e sul fatto che mi piace rappresentare la realtà di quello che sta accadendo senza esagerarla. Se la gente si mette a sparare, ci sono delle conseguenze che possono essere del ca**o. La gente usa delle armi da taglio? Idem, piove merda. E m’interessa rappresentare tali conseguenze in maniera realistica, non gratuita.