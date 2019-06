È approdato in rete, in versione bootleg, un nuovo spot di, il film di Tim Miller prodotto da James Cameron che si pone come sequel diretto dei primi due Terminator ( GUARDA IL TRAILER ). Appena possibile, potremo condividere con voi i segreti della nostra set visit effettuata lo scorso settembre in quel di Budapest.

Potete vederlo qua sopra.

Nel cast vi saranno Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger.

Tra gli sceneggiatori coinvolti ci sono David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che stanno lavorando a stretto contatto Ellison e Cameron. L’uscita è prevista per il 31 ottobre 2019.