La 20Th Century Fox ci propone tre spot internazionali di, il film diprodotto dae interpretato da

Prima di lasciarvi agli spot – ne trovate uno nella parte superiore della pagina e due più in basso – vi ricordiamo che la pellicola verrà proposta il 30 ottobre, in anteprima, alla prossima edizione di Lucca Comics & Games.

Trovate tutti i dettagli dell’Area Movie in questo articolo.

Possiamo facilmente definirlo come il terzo miglior Terminator che è un complimento molto più lusinghiero di quanto possa sembrare a prima vista. È fantastico ritrovare Linda Hamilton nella parte, ma sia Reyes che Davis sono alla sua altezza. Per la prima volta da tanto tempo a questa parte, possiamo guardare con speranza al futuro di Terminator – EMPIRE

Terminator: Destino Oscuro può essere letto o come l’ultimo capitolo di una storia o come il primo capitolo di una saga tutta nuova, ma è una questione del tutto irrilevante. Il film funziona in entrambe le maniere perché dà una conclusione soddisfacente ai primi due film reintroducendo la saga, nuovamente, a un nuovo pubblico. È un blockbuster che lascia senza fiato e un gradito ritorno a una certa formula – THE WRAP

Miller, come la maggior parte dei registi in circolazione, non può giocare nella stessa lega di James Cameron in quanto a maestria tecnica applicata all’azione. Ma dona in ogni caso a queste scene di combattimento infarcite di effetti visivi una gradevole intensità viscerale, con la giusta proporzione fra coerenza spaziale e caos logistico. E Terminator: Destino Oscuro è molto più di un semplice e allegro viaggio nella memoria – LOS ANGELES TIMES

Nonostante la presenza e il ritorno delle star originali della saga, questo sequel è carente di gravitas, sostanzialmente usa e getta e non c’è un effettivo materiale da incubo di Skynet – TIME OUT US

Il franchise di Terminator è roboticamente tornato alla ribalta ancora una volta con un sesto film e non si fermerà in alcun modo, non solo ripetendo sé stesso, ma ripetendo le stesse ripetizioni – THE GUARDIAN

E proprio quando il film è pronto a uccidere l’ultimo temibile cattivo, i fan riceveranno una preziosa lezione sui pericoli della realizzazione di un sequel– THE HOLLYWOOD REPORTER

Destino Oscuro è il ritorno a una formula che stavamo aspettando. I personaggi sono ben gestiti, l’azione è di alto livello e l’azione è grandiosa. Miller ha piena comprensione del mondo in cui si sta muovendo e lo abbraccia pienamente […] Il film è di gran lunga il miglior Terminator dai tempi de Il Giorno del Giudizio – COLLIDER

Questo film si guadagna la sontuosità della messa in scena (e anche delle sue emozioni), perché non importa il quanto sia violentemente barocca la sua visione della fine dei giorni considerato che la sua narrazione resta profondamente ancorata al concreto – VARIETY