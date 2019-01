Non sappiamo ancora molto del nuovo Terminator che, dopo aver interessato inizialmente alcune aree della Spagna, si sono spostate e concluse a, città europea che per via delle strutture all’avanguardia e i notevoli incentivi fiscali, sta attirando da diverso tempo sempre più produzioni americane (solo per citare un paio di fulgidi esempi).

Come noto, il film, ancora privo di un titolo ufficiale, è diretto da Tim Miller (Deadpool) e prodotto da James Cameron e si pone come sequel diretto di Terminator 2: il Giorno del Giudizio.

Ora, mentre restiamo in attesa del titolo ufficiale e di un primo teaser, vi mostriamo il dietro le quinte ufficiale approdato online sul canale YouTube del film found ungherese, un video che è stato diffuso anche per celebrare la memoria del produttore magiaro Andrew G. Vajna, presidente della film commission ungherese, produttore della saga di Rambo, di Atto di Forza, Le Montagne della Luna, Terminator 3 e Terminator: Salvation. Vajna è scomparso il 20 gennaio a 74 anni.

Lo trovate nella parte superiore della pagina.

Vi ricordiamo che, a inizio settembre, abbiamo partecipato alla set visit della pellicola, ma, al momento, si tratta dell’unica informazione che possiamo condividere con voi fino al termine dell’embargo.



Diretto da Tim Miller, il film è prodotto dalla Skydance di David Ellison e, per la prima volta dopo i primi due film, da James Cameron: la pellicola sarà infatti un sequel diretto di Terminator 2: il Giorno del Giudizio e ignorerà i tre capitoli successivi.

Nel cast vi saranno Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta, Gabriel Luna, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger.

Tra gli sceneggiatori coinvolti ci sono David Goyer, Charles Eglee, Josh Friedman e Justin Rhodes, che stanno lavorando a stretto contatto Ellison e Cameron. L’uscita è prevista per il 22 novembre 2019.