In rete è approdato il primo trailer ufficiale di, il sequel dell’horror del 2016 diretto da Damien Leone con protagonisti David Howard Thornton e Jenna Kanell che ancora non ha ancora una data di release ufficiale nelle sale.

“Dopo essere stato resuscitato da un’entità sinistra Art the Clown ritorna nella contea di Miles, dove inizia a dare la caccia a una ragazza e a suo fratello minore per ucciderli durante la notte di Halloween”, così recita la sinossi del progetto.

Il sadico Art the Clown non è morto. Gira ancora per le strade deserte di Miles County con il suo vestito da pagliaccio e il suo trucco inquietante, portandosi sulle spalle un grosso sacco nero della spazzatura pieno di chissà cosa. Ogni notte di Halloween si diverte come un matto a massacrare chi incontra per strada. Questa volta è il turno di due amiche appena uscite da una festa che si ritroveranno chiuse con Art the Clown in un vecchio edificio abbandonato.