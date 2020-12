è, da circa una decina di anni, il testimonial della, la marca di deodoranti, shampoo, bagnoschiuma e saponi da uomo di proprietà della Procter & Gamble. Anche se in Italia non è proprio notissima, ne abbiamo parlato molto spesso sulle pagine diun po’ perché il nome di Terry Crews fa, chiaramente, parte del mondo dello spettacolo un po’ perché si tratta di spot talmente folli che meritano a prescindere.

Ora è arrivato online un lunghissimo video, più di 15 minuti di durata, che celebra questo duraturo legame fra brand e testimonial. Si tratta di un filmato in cui Terry Crews, che fra l’altro è un grande amante dei videogiochi, ripercorre, ovviamente a modo suo, la storia dei videogames con citazioni che spaziano da Super Mario Bros. 3 a Mega Man, passando per Minecraft e l’indimenticabile livello lunare del vecchio Duck Tales per il NES. Potete ammirare il tutto nella parte superiore della pagina.

Attualmente, Terry Crews è impegnato nella parte del Tenente Terry Jeffords nella sitcom poliziesca Brooklyn Nine-Nine ed è l’attuale presentatore di America’s Got Talent. La scorsa estate, a margine delle polemiche sorte online dopo l’annuncio che Halle Bailey sarà Ariel nell’adattamento live actiondella Sirenetta, Terry Crews si è autocandidato come nuovo Re Tritone. Dopo alcune creazioni del celebre graphic designer BossLogic (se ve le siete perse le trovate qua) che ha realizzato degli artwork con la giovane attrice e cantante nei panni di Ariel, Idris Elba come Tritone, Michael B. Jordan come Eric e… Deadpool come “pescatore rompiscatole” sullo sfondo, l’ex giocatore di football si è proposto per la parte con un artwork che potete trovare in questa pagina. La cosa non è andata a buon fine: le ultime notizie vedevano infatti Javier Bardem come principale candidato per il ruolo.

