Anche ha voluto ricordare a tutti l’importanza di una corretta igienizzazione delle mani per evitare la diffusione del nuovo Coronavirus.

Ma, chiaramente, l’ha fatto a modo suo.

Il regista, nonché membro dei Monty Python, ha difatti postato un video dove possiamo ammirare una peculiare macchina di Rube Goldberg.

Potete ammirare il video diffuso da Terry Gilliam nella parte superiore di questa pagina.

Come ci ricorda Wikipedia:

Una macchina di Rube Goldberg è un meccanismo progettato in maniera deliberatamente complessa per eseguire operazioni semplici o trascurabili.

Intesa in origine solo per indicare manufatti immaginari in opere di finzione, come libri, fumetti, film e cartoni animati, la locuzione è andata a designare, nell’uso comune della lingua inglese sia meccanismi e macchinari, sia azioni reali e concrete che impiegano una quantità di risorse sproporzionata rispetto al risultato da conseguire[1]. Queste macchine prendono il nome dal disegnatore Rube Goldberg che utilizzava le sue conoscenze ingegneristiche per proporre macchinari di questo genere in molti suoi lavori.

Macchine simili si trovano in cartoni animati come Tom & Jerry e Wile Coyote e Beep Beep, nei fumetti della Disney grazie alla presenza di Archimede Pitagorico, in film come Il navigatore (del 1924, con Buster Keaton), Ritorno al futuro, in Casper (film) e I Goonies, o nel precedente Noi duri.