Nella primavera del 1987, nella corsa per la nomina del candidato alle presidenziali del Partito democratico, emerse come favorito il senatore del Colorado Gary Hart. Il suo intelligente e carismatico idealismo e la capacità di galvanizzare le folle sembravano farne il candidato ideale per la Casa Bianca, destinato a realizzare un nuovo capitolo della storia americana. Ad aprile, Hart aveva un ampio vantaggio nei sondaggi. Tre settimane più tardi, a seguito di uno scandalo che lo fece cadere in disgrazia, si ritrovò definitivamente estromesso dalla corsa per le presidenziali. The Front Runner esplora il momento dell’improvvisa caduta di Hart intendendolo come spartiacque per la storia del Paese.