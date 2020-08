L’evento di chiusura di questa “prima parte” del(la prossima si terrà a settembre) è tutto dedicato al film, forse, più atteso, ovvero, il cinecomic di Matt Reeves connei panni del celeberrimo Uomo Pipistrello di Gotham City.

Nella parte superiore della pagina potete ammirare il primo trailer in italiano (qui sotto in inglese) di The Batman mostrato al DC Fandom. Nel video, che è stato realizzato utilizzando il materiale girato nel primo mese di riprese (interrotte a causa del lockdown), diamo uno sguardo non solo al Crociato di Gotham, ma anche ad altri personaggi come Jim Gordon e Selina Kyle.

Le riprese ripartiranno a settembre (ecco tutti i dettagli).

Qualche giorno fa, come antipasto alle sorprese del DC FanDome, Matt Reeves ci ha regalato la prima occhiata al logo ufficiale del film e a un artwork realizzato da Jim Lee proprio in vista dell’evento virtuale.

The Batman uscirà il 1° ottobre 2021.

Regista del film Matt Reeves, l’attore Robert Pattinson (l’imminente “Tenet, “The Lighthouse”, “Good Time”) interpreta il vigilante e detective di Gotham City, Batman, e il miliardario Bruce Wayne.

Al fianco di Pattinson recitano Zoë Kravitz (“Animali fantastici: i crimini di Grindelwald”, “Mad Max: Fury Road”) nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano (“Love & Mercy”, “12 anni schiavo”) nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright (i film di “Hunger Games”) nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro (i film di “Transformers”) nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (“I magnifici 7”, “Black Mass – L’ultimo gangster”) nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (“Farewell Amor”) è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis (i film “Il pianeta delle scimmie”, “Black Panther”) nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell (“Animali fantastici e dove trovarli”, “Dumbo”) in quello di Oswald Cobblepot.

