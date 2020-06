La Vertical Entertainment (tramite Screen Rant) ha diffuso in rete il primo trailer e il poster di, revenge movie condiretto da Scott Wiper.

Il film segue la storia di Neeyln (Jones), criminale che viaggia dalla West Virginia fino a Londra con il suo capo Harris (McDowell) per concludere un accordo con il petroliere americano Preston (Perlman). Tuttavia una volta che l’entusiasmo di questa nuova sfida commerciale si attenua, Neeyln si infuria dopo aver scoperto che la sua ragazza Fiona è stata assassinata. Era stata vista per l’ultima volta insieme a Junior, figlio di Preston. Ben presto l’uomo chiederà vendetta e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenere risposte.

Il film sarà disponibile su suolo americano a noleggio digitale dal 31 luglio. Potete vedere il trailer del film nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Di recente abbiamo visto Vinnie Jones in progetti come Madness in the Method, The Gandhi Murder, Cross Wars, The MidnightMan, e inserie televisive come Arrow e Deception.

Ron Perlman è invece apparso in Clover, Go Fish, Havana Kyrie, The Great War e in Run with the Hunted.

Cosa ne pensate di questo trailer? Ditecelo nei commenti!

FONTE: YouTube