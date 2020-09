Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Tutto è partito quando alcuni ragazzini nigeriani cinefili hanno iniziato a trascorrere ore e ore a fare quello che più apprezzavano, chiacchierando delle parti preferite dei film che amavano e criticando quelli che odiavano.

Seguivano con attenzione i frutti di Nollywood, la versione nigeriana di Hollywood, ma poi, poco colpiti dalle “storie ripetitive e dalla mancanza di avventura”, hanno deciso di prendere in mano la situazione formando un collettivo oggi noto come The Critics Company.

Con sede a Kaduna, in Nigeria, e fondato più di cinque anni fa, il gruppo comprende 10 membri dai 6 ai 20 anni. Hanno diffuso i frutti del loro operato su Youtube sperimentando con green screen, effetti visivi e tecniche di ripresa e hanno poi catturato l’attenzione di Franklin Leonard, fondatore della Black List di Hollywood.

C’è voluto poco prima che Leonard si mettesse in contatto con il suo amico J.J. Abrams, che mosso dall’ardente passione dei ragazzini ha deciso di spedire loro un po’ di attrezzatura (come dimostra il video qui in alto).

“Hanno già tutto ciò che serve: talento, determinazione e un grande cuore” ha commentato il regista. “L’attrezzatura spedita servirà solamente ad alimentare un po’ di più le loro spettacolari fiamme“.

Ecco anche il cortometraggio Fire Boy:

Cosa ne pensate di questo collettivo di cinefili nigeriani? Ditecelo nei commenti!