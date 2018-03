Vanity Fair ha pubblicato un nuovo video della serie “Notes on a Scene”, dei contributi in cui i filmmaker responsabili di questo o quel film analizzano nel dettaglio la realizzazione di una scena.

Questa volta si parla di The Disaster Artist, il film di James Franco interpretato dallo stesso Franco, Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie, Ari Graynor, Jacki Weaver, Josh Hutcherson, Zac Efron, Bryan Cranston, Sharon Stone e Melanie Griffith.

Solo che a spiegare il tutto questa volta è Tommy Wiseau. Quello vero, non quello interpretato da James Franco.

Nel filmato, che trovate nella parte superiore della pagina, il segmento preso in esame è quello del I did not hit her, it’s not true! It’s bullshit! I did not hit her! I did *not*. Oh hi, Mark.

