, la pellicola con Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson e Zendaya, è approdata al cinema lo scorso Natale.

Uno dei momenti più intensi e emozionanti della pellicola è la sequenza di “This is Me” capitanata dalla splendida voce di Keala Settle. In occasione dell’arrivo nei cinema statunitenti della versione “sing-along” (che permette al pubblico di cantare assieme ai protagonisti), la 20th Century Fox ha diffuso il lyric video della memorabile canzone.

Potete ammirarlo attraverso il player in alto.

Il film, sviluppato come un musical, si incentra sulla vita di Phineas Taylor Barnum, creatore del più grande spettacolo circense del mondo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Questa la sinossi:

THE GREATEST SHOWMAN è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, THE GREATEST SHOWMAN racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale. THE GREATEST SHOWMAN è diretto da un regista alla sua prima esperienza dietro la macchina da presa, Michael Gracey, con le musiche dei vincitori degli Oscar Benji Pasek e Justin Paul (La La Land), e con protagonista l’attore nominato agli Oscar Hugh Jackman.

Scritto da Jenny Bricks e Bill Condon e diretto da Michael Gracey, The Greatest Showman uscirà il 25 dicembre negli USA e in Italia.