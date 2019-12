La Sony ha diffuso in rete un nuovo red band trailer italiano del reboot di, saga horror lanciata da Takashi Shimizu che nel 2004 ha avuto un grandissimo successo con un rifacimento statunitense.

Questa nuova incarnazione è diretta da Nicolas Pesce, regista di The Eyes of My Mother, ed è stata prodotta nuovamente dal guru dell’horror Sam Raimi; nel cast troviamo star del calibro di Andrea Riseborough, Demian Bichir, Lin Shaye, John Cho, Betty Gilpin, William Sadler e Jackie Weaver.

La data d’uscita è fissata al 27 febbraio 2020. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

La pellicola è ambientata nel 2004, come il remake di Shimizu, e la storia si svolge in una piccola cittadina americana. Andrea Riseborough è una poliziotta che viene coinvolta in un caso legato alla maledizione del primo film.

Tra i produttori del reboot figurano anche Rob Tapert e a Taka Ichise, con Roy Lee, Doug Davison, Joe Drake e Nathan Kahane come produttori esecutivi.

Cosa ne pensate di questo red band trailer di The Grudge? Commentate qui sotto o sul forum!