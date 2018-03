Online è approdato il primo trailer ufficiale di, lungometraggio diretto da(Hungry Hills) con protagonista

Scritto da Dave Schultz, il film è ambientato in un futuro non troppo distante dal nostro nel 2030. Il riscaldamento globale ha provocato il caos in alcune zone del Midwest americano. Nel tentativo di prendere in mano la recessione economica, un ente governativo chiamato “The Humanity Bureau” decide di esiliare i membri della società ritenuti improduttivi in una colonia nota come New Eden. Un ambizioso e imparziale assistente sociale di nome Noah Kross (Cage) decide di svelare i segreti dell’ente governativo quando inizia ad indagare ad un caso di un’ingiusta condanna di un ragazzino.

Del cast fanno parte anche Sarah Lind (Fargo), Jakob Davies (Resta anche Domani, C’era una Volta) e Hugh Dillon.

La pellicola sarà nelle sale americane dal 6 aprile. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

FONTE: Collider