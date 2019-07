La Universal ha pubblicato online il primo teaser trailer di, action thriller politico prodotto e scritto da Damon Lindelof (Lost, Watchmen) insieme a Nick Cuse e diretto da(The Leftovers).

All’ombra di una oscura teoria del complotto della rete l’opera segue un gruppo di élite globaliste che si riuniscono per la prima volta in un grande maniero padronale per dare la caccia agli uomini, come sport. Il piano di questi gruppi deraglierà a causa di Crystal (Betty Gilpin), uno dei cacciatori che conosce The Hunt meglio di chiunque altro.

Del cast fanno parte anche Hilary Swank, Ike Barinholtz e Emma Roberts

Il film sarà disponibile nelle sale americane dal 27 settembre. Potete vedere il poster qua sotto e il trailer nella parte superiore della pagina:

FONTE: CS