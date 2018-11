Online è approdato il trailer di, thriller con protagonista(Suicide Squad) diretto da Andrea Di Stefano (Escobar: Paradise Lost).

Scritto da Matt Cook (Patriots Day) e basato sul romanzo “Three Seconds” di Roslund / Hellström, il film segue le vicende di un ex agente delle forze speciali e criminale condannato (Kinneman) che lavora sotto copertura per l’FBI con l’obiettivo di incastrare un gruppo di trafficanti di droga polacchi e cambiare così la propria vita. Tuttavia quando gli viene chiesto di tornare in carcere dal boss della mafia e degli uomini corrotti dell’FBI, l’uomo inizierà a lottare per la propria esistenza.

Del cast fanno parte anche Rosamund Pike (A Private War), Clive Owen (The Knick), Common (The Hate U Give) e Ana de Armas (Blade Runner 2049).

Il film arriverà nelle sale il 22 marzo. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.